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أخصائية تحدد الممنوعين من استخدام الخل

أخصائية تحدد الممنوعين من استخدام الخل
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، على الرغم من النصائح بفائدة استخدام الخل في علاج العديد من الأمراض، إلا أنه يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بالصحة.

العالم - منوعات

وتشير الأخصائية، إلى أن الخل عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبدا على هذا الحمض، لأنه ينتجه بنفسه. واستنادا إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدام الخل بكميات صغيرة مع التوابل الأخرى فقط.

وتقول، "لا ينصح مثلا باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة، لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفا في المعدة. وعموما لا ينصح باستخدام الخل عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى. لذلك على كل من يعاني من مشكلة من هذه المشكلات، تجنب استخدام الخل في نظامه الغذائي".

وتشير بافلوفا، إلى أنه يمكن استخدام ملعقة صغيرة من الخل مع السلطات مرتين أو ثلاث في الأسبوع فقط.

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