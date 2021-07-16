أخصائية تحدد الممنوعين من استخدام الخل

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وتشير الأخصائية، إلى أن الخل عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبدا على هذا الحمض، لأنه ينتجه بنفسه. واستنادا إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدام الخل بكميات صغيرة مع التوابل الأخرى فقط.

وتقول، "لا ينصح مثلا باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة، لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفا في المعدة. وعموما لا ينصح باستخدام الخل عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى. لذلك على كل من يعاني من مشكلة من هذه المشكلات، تجنب استخدام الخل في نظامه الغذائي".

وتشير بافلوفا، إلى أنه يمكن استخدام ملعقة صغيرة من الخل مع السلطات مرتين أو ثلاث في الأسبوع فقط.