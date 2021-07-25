هل ينجح الاحتلال الامريكي باحياء تجربة الصحوات العراقية شرق سوريا؟

العالم- خاص بالعالم

وقال سلمان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الامريكان بعدما فشلوا في هزيمة الدولة السورية لجئوا الى المفهوم العرقي والاثني بمفهومهم هم عبر ما يسمى بالصحوات السورية على غرار نسخة الصحوات العراقية، ولكن العشائر العربية السورية قالت كلمتها في مجلس العشائر واعتبرت ان كلما ما تمتلكه من قوى تحت الارادة الوطنية، واكد ان هذا ما دفع وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بالقول على ان السياسة الامريكية هي سياسة فاشلة في سوريا.

واوضح سلمان، ان "المشروع الامريكي فشل وسيفشل وحاليا نتملس مقاومة ضده اعلى مما كانت عليه، ونقول لولا وجود بعض السوريين الذين يساندون المشروع الامريكي وهم قلة سيرمون على قارعة الطريق كما رموا في افغانستان ومنطقة كردستان عند اول انعطافة"، واعتبر ان "امريكا تحاول تنفيذ مآربها عبر طريقين اثنين، عن طريق المباشر لقواتها المحتلة، وعلى عملائها بفرعيها داعش وقسد".

ولفت سلمان، الى انه كانت هناك دعوات لقسد وداعش لزيارة امريكا، حيث اتفقت مع قسد لاخراج عدد كبير من الدواعش من سجونها، في غضون ذلك اتت طائرات امريكية من العراق تنقل اسلحة وذخائر ومعدات دعم لوجستي الى حقل العمر وحقل كونيكو لسرقة النفط، مشيراً الى ان هذا يتم من خلال حفنة من الخونة الذين تركوا امورهم بيد الاحتلال الامريكي. لكنه شدد على ان هناك نهضة عربية اعلنت ولائها التام والمطلق للدولة السورية.