شاهد.. أزمة تونس وصراع الرئاسات الثلاث

العالم – خاص بالعالم

وقالت عزوز في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الازمة التونسية جاءت نتيجة لأزمات بين الرئاسات الثلاث وانعدام تنسيق وحوار وتجاوب فيمابين رئاسة الوزراء ورئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية لحل الازمات.

وأكدت ان قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعطيل البرلمان وحل الحكومة ورئاسة الوزراء كان دافعاً لحالة الجمود والنفور القائمة بين الرئاسات الثلاث.

وأوضحت عزوز ان هناك تنافس علی النفوذ والصلاحيات بين السلطات الثلاث، كان أهمها الخلاف علی قيادة القوات المسلحة العسكرية والامنية.

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