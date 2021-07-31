استنفار في الصين بعد الإعلان عن بؤر جديدة لكورونا

العالم- أسيا والباسفيك

وسجلت السلطات الصحية الصينية ثلاثين إصابة جديدة، السبت، في مقاطعة فوجيان ومدينة تشونغتشينغ المترامية الأطراف، التي يزيد عدد سكانها عن ثلاثين مليون نسمة.

كما تأكد انتشار سلالة "دلتا" من الفيروس في العاصمة بكين ومقاطعات أخرى، ما أدى إلى إجراء فحوصات جماعية وفرض قيود على أكثر من مليون شخص.

ورُبطت أكثر من 200 إصابة بسلالة دلتا على مستوى البلاد بمقاطعة جيانغسو الشرقية، حيث ثبتت إصابة عمال نظافة في مطار في مدينة نانجينغ.

وقيل الإصابات مرتبطة بطائرة وصلت من روسيا في 20 يوليو/ حزيران.

وتُجري الصين فحوصات جماعية لأكثر من تسعة ملايين شخص في نانجينغ.