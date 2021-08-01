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ايران تشارك في اطفاء حرائق تركيا

ايران تشارك في اطفاء حرائق تركيا
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مركز السيطرة والدعم الجوي لاطفاء الحرائق بوزارة الدفاع الايرانية عن انجاز القوات المسلحة الايرانية أولى عمليات إطفاء حرائق الغابات في تركيا.

العالم - ايران

وقال الطيار محمد مهدي نوري آل آقا ان فريق إطفاء الحرائق وطائرة إطفاء من تصميم الخبراء الايرانيين بسعة 40 طنا من الماء وصل مساء امس السبت مدينة مولا التركية.

وأشار إلى اتساع دائرة الحرائق بسبب الرياح الإقليمية وانتشار الحرائق إلى مناطق أخرى ، وقال انه من خلال التنسيق الجاري نأمل بإضافة طائرتين مروحيتين أخرتين إلى عمليات الاطفاء بالمنطقة في الأيام المقبلة ، كي نتمكن من إطفاء الحرائق ومنع انتشارها.

وقال الطيار نوري آل آقا، إن الطيارين وفريق الخبراء الموفد ينفذون عمليات الاطفاء بكل حرص واهتمام، واضاف ان طريقة اداء الفريق الإيراني متميزة عن الفرق الأخرى التي ارسلتها دول الجوار الى تركيا، مما يشكل مفخرة لإيران والإيرانيين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت 6 ولايات جنوبي البلاد مناطق منكوبة جراء عشرات الحرائق التي اندلعت في الأيام الماضية، وقال مسؤولون أتراك إن هناك شكوكا حول سبب اندلاع كثير من الحرائق في وقت متزامن، وتباشر السلطات الأمنية والقضائية تحقيقات بهذا الشأن.

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