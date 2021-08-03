الامم المتحدة تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين في الشيخ جراح

العالم-فلسطين

جاء ذلك في تعليق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، على إرجاء المحكمة "العليا" الإسرائيلية قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية، ضد قرار تهجيرها من منازلها في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.

وقال دوجاريك: "نحن ننتظر قرار المحكمة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن موقفنا واضح القانون الدولي لا يجيز الاستيطان، ولا يجيز إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم".

وأرجأت "العليا" الإسرائيلية، امس الاثنين، قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية، ضد قرار تهجيرها من منازلها في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.

وقال المحامي سامي ارشيد، محامي العائلات، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحكمة: "استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف، ولم تتوصل إلى أي قرار، وقالوا إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية".

وأشار ارشيد إلى أنه أبلغ المحكمة أن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلون فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل المنظم، ولكننا سنحل تلك الإشكاليات قريبا، ويتم تسجيل البيوت بأساميهم".

ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.

وطالبت العديد من الدول الاحتلالَ الإسرائيلي بإعادة النظر في قرارات التهجير.