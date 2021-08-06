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ظريف: سياساتنا مبنية على توسيع العلاقات مع دول الجوار

ظريف: سياساتنا مبنية على توسيع العلاقات مع دول الجوار
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان السياسات المبدئية لإيران مبنية على أساس توسيع العلاقات مع دول الجوار؛ منوها بالعلاقات الودية والوثيقة التي تبعث على الاحترام بين طهران والكويت.

العالم - ايران

جاء ذلك يوم الخميس، خلال مباحثات محمد جواد ظريف مع نظيره الكويتي "الشيخ احمد ناصر الصباح" الذي يزور البلاد للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية.
كما اكد ظريف على مواصلة الجهود المشترك الهادفة الى النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين ايران والكويت، في عهد حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي وفي اطار السياسات المبدئية الايرانية.
الى ذلك، اكد وزير خارجية الكويت على ارادة بلاده الحاسمة في توسيع العلاقات الشاملة مع ايران؛ داعيا الى تكثيف المشاورات الثنائية بشأن القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.
كما اشاد الصباح بجهود ظريف على مدى السنوات الثمان الماضي؛ واصفا المبادرات الايرانية لتعزيز التعاون الاقليمي في منطقة الخليج الفارسي بانها جديرة بالاهتمام.
واستعرض الجانبان، في هذا اللقاء، اخر التطورات الاقليمية فضلا عن سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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