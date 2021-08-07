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واشنطن ولندن تحثان مواطنيهما على مغادرة أفغانستان بسرعة!

واشنطن ولندن تحثان مواطنيهما على مغادرة أفغانستان بسرعة!
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية بأن العسكريين الأفغان قضوا على 385 مقاتلا من حركة طالبان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

العالم- أفغانستان

وأعلن الوزارة في صفحتها على "تويتر" عن القضاء على 385 عنصرا من طالبان، وأصيب 210 آخرين نتيجة العملية العسكرية للجيش الأفغاني خلال اليوم الأخير.

وأجرى الجيش الأفغاني عملياته الخاصة في 14 ولاية، بما فيها قندهار وهرات وهلمند.

من جانبها اعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 35 في اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان بولاية قندوز.

كما نفت حكومة أفغانستان سيطرة حركة طالبان على مقر ولاية جوزجان شمالي البلاد.

وفي السياق، دعت السفارة الأمريكية لدى كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

وكتبت السفارة في صفحتها على "توتير": "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وجاء ذلك بعد يوم من قيام وزارة الخارجية البريطانية بنصيحة مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

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