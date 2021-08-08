حركة فتح الانتفاضة تدين أحكام القضاء السعودي

العالم - فلسطين

وقالت حركة فتح الانتفاضة إن المعتقلين لم يرتكبوا أي جناية أو جرماً بحق السعودية، وهذه الأحكام التي وصلت لدرجة الفجور هدفها إرضاء الكيان الصهيوني وتشويه صورة نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وفي وقت سابق الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما وأدانت الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس و الجهاد الإسلامي هذه الأحكام واعتبرتها سياسية وغير قانونية.