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ظهور جديد للشيخة لطيفة في أيسلندا

ظهور جديد للشيخة لطيفة في أيسلندا
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أمس الإثنين عن ظهور جديد للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في صورة جديدة وهي في أيسلندا.

العالم- السعودية

وحسب "القدس العربي" قال الموقع إن سيونيد تايلور، المعلمة المقيمة في دبي، نشرت صورة تجمعها بالشيخة لطيفة وهي في أيسلندا على تطبيق إنستغرام يوم الإثنين 9 أغسطس/آب. وتُظهر الصورة الأميرة لطيفة وتايلور تقفان في مكان مفتوح، ويتوسطهما رجل.

وجاء في التعليق المصاحب للصورة: “رحلة رائعة إلى أيسلندا مع لطيفة وماركوس”. فيما سبق أن نشرت سيونيد صورة لها مع لطيفة في مدريد في يونيو/حزيران الماضي.

وفي يونيو الماضي، قال محام من مجموعة النشطاء التي تدعو لرفع القيود المفروضة على الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، إنه يبدو أن الشيخة تتمتع بدرجة متزايدة من الحرية والتنقل.

ونشرت صورة جديدة للشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إنستغرام بدا فيها أنها خارج البلاد بعد أن أظهرت صور سابقة خروجها في أماكن عامة في الإمارة التي قالت إنها محتجزة فيها.

وقال ديفيد هاي أحد مؤسسي حملة (أطلقوا سراح لطيفة) “يسعدنا أن نرى لطيفة تملك جواز سفر على ما يبدو، وتسافر وتتمتع بدرجة متزايدة من الحرية، هذه خطوات إيجابية جدا”.

وتابع رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل “كما بوسعي أن أؤكد أن لطيفة اتصلت مباشرة بعدد من أعضاء فريق الحملة”.

وأضاف أن الصورة، وهي الأولى التي التقطت للشيخة لطيفة (35 عاما) خارج الإمارات العربية المتحدة منذ فشل محاولة لها للفرار من سيطرة والدها في عام 2018، تشير إلى أن جواز سفرها في حيازتها.

وكانت صحيفة “الغارديان” قد كشفت في الثالث من أغسطس الجاري أن هاتف ناشط حقوق إنسان بريطاني كان يدافع عن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويطالب بحريتها، اختُرق عبر برنامج التجسس بيغاسوس في 3 و4 آب/ أغسطس 2020، وذلك حسب الفحص الجنائي الذي قامت به منظمة أمنستي إنترناشونال.

وفي تقرير أعده دان صباغ، محرر الشؤون الدفاعية والأمنية قال إن ديفيد هيغ هو أول ضحية بريطانية يثبت أن هاتفها اخترق عبر برنامج بيغاسوس، وهو هجوم يعتقد أن دبي أمرت به لعلاقته بالأميرة البالغة من العمر 35 عاما وحملة “حرروا لطيفة” التي كان جزءا منها. وفي وقت اختراق هاتفه، كان هيغ يساعد الفريق القانوني للأميرة هيا، زوجة الشيخ محمد التي دخلت معه في معركة قانونية في المحاكم الإنكليزية بشأن حضانة ولديها. وناقش فريق هيا القانوني أن طريقة معاملة الشيخ محمد لابنته لطيفة تجعله غير صالح لحضانة ولديه، ولا تزال القضية متواصلة في محكمة العائلة. وقال هيغ (43 عاما) إنه شعر بـ”الرعب” لفكرة استهداف هاتفه والذي جاء بعد أيام من توقف مفاجئ لاتصاله السري عبر هاتف ذكي مع الشيخة لطيفة لمدة عام ونصف.

وحاولت لطيفة الفرار في آذار/ مارس 2018 قبل أن يقوم فريق كوماندو باعتراض القارب الذي كانت عليه وإعادتها إلى الإمارة. ومضت أربعة أشهر بدون معرفة ما حدث لها، حيث بدأت تظهر أشرطة فيديو مسربة من “السجن الفيلا”. ومنذ أيار/ مايو بدأت الشيخة لطيفة تتمتع بقدر من الحرية ونشر صور لها على إنستغرام مع صديقاتها في مراكز تسوق دبي ومطار مدريد.

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