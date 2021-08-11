شاهد.. هل سيعاقب بايدن السعودية ويحولها لدولة منبوذة؟

العالم – خاص بالعالم

وقال رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية عدنان السراج، ان الضغوط التي تمارسها عائلات ضحايا 11 سبتمبر بعد التوقيع على وثيقة والتهديد بعدم حضور الاحتفالات والاحتجاج على وزارة العدل شكل عامل ضغط للرأي العام.

واضاف السراج ان الصحف الحرة في امريكا بدأت تتفاعل مع هذا التحرك ومع الكشف عن اسرار 11 سبتمبر خاصة اتهام مسئولين سعوديين كبار بالتورط في هذه الهجمات.

ويرى رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية ان بايدن يسير بخطوات راسخة بشأن هذا الموضوع والسبب في ذلك التغييرات الجيوسياسية في المنطقة والتفاهمات التي ينوي القيام بها.

واشار الى ان هناك تحذيرات في الاعلام السعودي من تغير استراتيجي في السياسة الامريكية ودفع السعودية بان بايدن يقدم على خطأ استراتيجي اذا تم الكشف عن بعض الاسرار.

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