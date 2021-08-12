شاهد .. كاتب سياسي: الكيان الصهيوني فوجئ بقوة ردع المقاومة

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وأضاف سليمان خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن في عام 1973 بدء سقوط اسطورة الجيش الذي لا يقهر وفي عام 2000 شهدنا تحرير ارضاً عربية بالقوة للمرة الأولى كما حصل مبارزة بين المقاومة وحلفائها مع الإحتلال في عام 2006 خلال حرب تموز.

وشدد سليمان على أن الأمر يجري اليوم في داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية وهذا الواقع الجديد له علاقة بالتطورات جعلت من الردع الإسرائيلي الذي ما زال قائما لا معنى له مضيفاً بان تطور تقنيات الصواريخ ونقل هذه التقنيات الى المجموعات المقاومة سواء داخل فلسطين المحتلة او في المناطق المحيطة تسبب بوقوع هذه الأمر.

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