تساؤلات عن مصير الأمير المحتجز "فيصل بن عبدالله"

العالم - السعودية

واحتُجز "فيصل" في فندق ريتز كارلتون بالرياض إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة كجزء من حملة على الفساد الملكي.

وقاد هذه الحملة الواسعة التي شملت مئات الأمراء ورجال الأعمال الحاكم "محمد بن سلمان"، وريث العرش السعودي.

و"فيصل "هو ابن الملك السعودي السابق "عبد الله" الذي توفي عام 2015 وخلفه "سلمان" أخوه غير الشقيق ووالد محمد بن سلمان.

تم الإفراج عن "فيصل" من فندق الريتز كارلتون بعد فترة وجيزة من اعتقاله، لكن في 27 مارس 2020 احتجزه رجال الأمن السعودي مرة أخرى في مزرعة الملك عبد الله الخاصة بالقرب من قرية الجنادرية بالقرب من الرياض، بحسب مصدر مقرب من الأمير.

وقال المصدر : تم الإبلاغ عن اختفاء "فيصل" لأول مرة من قبل هيومن رايتس ووتش، لكن بعض تفاصيل هذا الاختفاء لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.

وأضاف المصدر إن عملاء سعوديين اتهموا "فيصل" بالإصابة بـ COVID-19 ، وهو ما نفاه فيصل.

وبحسب المصدر، حُقِن بعد ذلك بمادة مجهولة وأُخذ بعيدا. لم يتم اتهامه بأية جريمة.

وتابع: “كان اختفاء "فيصل" مفجعًا للقلب خاصةً عندما كان بمفرده في مزرعة الملك عبد الله. كان يعاني بالفعل من الاكتئاب، وقضايا متعلقة بالقلب، وطلاق آخر”.

وافق العديد ممن تم الإفراج عنهم من فندق ريتز كارلتون على تسليم أصول أو مبالغ طائلة من المال إلى الديوان الملكي مقابل حريتهم ، بما في ذلك "فيصل".

ومع ذلك ، لا يزال سبب اعتقاله الأخير غير واضح.

وقال المصدر إن أحد الأسباب المعقولة هو أن العائلة المالكة ينظرون إلى "فيصل" على أنه قريب من "أحمد بن عبد العزيز"، آخر الأخ الشقيق المتبقي للملك السعودي.

بصفته شقيق الملك، يعتبر "أحمد" من حيث المبدأ منافسًا على العرش، رغم أنه في الواقع لا يبدو أنه يتمتع بأي سلطة حاكمة حقيقية.

تم اعتقال "أحمد" في 5 مارس 2020 – قبل ثلاثة أسابيع من فيصل – واتُهم بالتخطيط لانقلاب مع "محمد بن نايف" ولي العهد السابق الذي حل محله "محمد بن سلمان".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه لا يمكنه التعليق على خططها المتعلقة بالأمير فيصل.

لكنه قال: “حقوق الإنسان مركزية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة وتؤكد إدارة بايدن على احترام حقوق الإنسان في علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك علاقاتنا مع السعودية”.

وعلق آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا أحد في المملكة العربية السعودية في مأمن من القمع الحكومي التعسفي ، حتى الأمراء البارزين”.

وأشار كوغل إلى الاحتجاز المطول لأفراد العائلة المالكة دون حتى تلميح من عملية قانونية يُظهر بوضوح ازدراء محمد بن سلمان ومسؤوليه المطلق للعدالة وسيادة القانون “.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الأخرى التي لا تزال محتجزة في المملكة العربية السعودية الأميرة "بسمة بنت سعود"، وهي ناشطة ومؤلفة اختطفت في فبراير 2019 وتم احتجازها في سجن الحائر شديد الحراسة في الرياض منذ ذلك الحين.