أين أخفى ابن سلمان الأمير فيصل بن عبد الله اثر اختطافه وحقنه بمادة مجهولة!؟

العالم- السعودية

واحتُجز الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ، في فندق ريتز كارلتون بالرياض إلى جانب العشرات من أفراد العائلة المالكة كجزء من حملة على طالفساد الملكي”.

وقاد هذه الحملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وريث العرش السعودي.

الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود هو ابن الملك عبد الله، ملك المملكة العربية السعودية الذي توفي عام 2015 وخلفه سلمان أخوه غير الشقيق ووالد محمد بن سلمان.

الأمير فيصل بن عبد الله

تم الإفراج عن الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود من فندق الريتز كارلتون بعد فترة وجيزة من اعتقاله ، لكن في 27 مارس 2020 ، احتجزه رجال الأمن السعودي مرة أخرى في مزرعة الملك عبد الله الخاصة بالقرب من الجنادرية بالقرب من الرياض. وفق ما كشف مصدر مقرب من الأمير ل،(Insider) طلب عدم كشف هويته

تم الإبلاغ عن اختفاء الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود لأول مرة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، لكن بعض تفاصيل هذا الاختفاء لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.

الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود حقن بمادة مجهولة

وقال المصدر إن عملاء سعوديين ذكروا ان فيصل اصيب بـ COVID-19 ، وهو ما نفاه. وبحسب المصدر ، حُقِن بعد ذلك بمادة مجهولة وأُخذ بعيدا. لم يتم اتهامه بأية جريمة.

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وقال المصدر: “كان اختفاء فيصل مفجعًا للقلب خاصةً عندما كان بمفرده في مزرعة الملك عبد الله. كان يعاني بالفعل من الاكتئاب ، وقضايا متعلقة بالقلب ، وطلاق آخر”.

ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن العاصمة على طلب Insider للتعليق.

يشار الى أن العديد ممن تم الإفراج عنهم من فندق ريتز كارلتون وافقزا على تسليم أصول أو مبالغ طائلة من المال إلى الديوان الملكي مقابل حريتهم، بما في ذلك فيصل.

ومع ذلك ، لا يزال سبب اعتقال الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود الأخير غير واضح.

وقال المصدر إن أحد الأسباب المعقولة هو أن العائلة المالكة ينظرون إلى فيصل على أن الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود قريب من الأمير أحمد بن عبد العزيز ، الأخ الشقيق المتبقي للملك سلمان.

“الملك سلمان كبير في السن وفي حالة صحية سيئة ، وبدا محمد بن سلمان حريصًا على ضمان عدم وجود مقاومة لخلافة العرش عند وفاة والده”

بصفته شقيق الملك ، يعتبر الأمير أحمد من حيث المبدأ منافسًا على العرش ، رغم أنه في الواقع لا يبدو أنه يتمتع بأي سلطة حاكمة حقيقية.

تم اعتقال الأمير أحمد في 5 مارس 2020 – قبل ثلاثة أسابيع من فيصل – واتُهم بالتخطيط لانقلاب مع محمد بن نايف ، ولي العهد السابق الذي حل محله محمد بن سلمان ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ومع ذلك ، لدى فيصل سبب للأمل.يقول موقع businessinsider في تقريره

ضغود بايدن

منذ توليه السلطة في يناير / كانون الثاني ، مارست إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطاً على الرياض للإفراج عن أفراد العائلة المالكة والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ، وذلك بنجاح ملحوظ.

أُطلق سراح الناشطة في حملة الحق في القيادة ، لجين الهذلول ، والعالم بدر الإبراهيم ، وصلاح الحيدر ، نجل الناشطة في مجال حقوق المرأة عزيزة اليوسف ، في أوائل فبراير / شباط ، على الرغم من بقاء الثلاثة تحت حظر السفر.

كما أدرجت وزارة الخارجية قضية فيصل في تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2020 حول المملكة العربية السعودية.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية لـ Insider إنه لا يمكنه التعليق على خططها المتعلقة بفيصل ، لكنه قال: “حقوق الإنسان مركزية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة وتؤكد إدارة بايدن على احترام حقوق الإنسان في علاقاتنا الثنائية ، بما في ذلك علاقاتنا مع السعودية. شركاء “.

“لا أحد في مأمن من القمع التعسفي”

قال آدم كوغل ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، لـ Insider: “لا أحد في المملكة العربية السعودية في مأمن من القمع الحكومي التعسفي ، حتى الأمراء البارزين. الاحتجاز المطول لأفراد العائلة المالكة دون حتى تلميح من عملية قانونية يُظهر بوضوح ازدراء محمد بن سلمان ومسؤوليه المطلق للعدالة وسيادة القانون “.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الأخرى التي لا تزال محتجزة في المملكة العربية السعودية ، الأميرة بسمة بنت سعود ، وهي ناشطة ومؤلفة اختطفت في فبراير 2019 وتم احتجازها في سجن الحائر شديد الحراسة في الرياض منذ ذلك الحين.

قال مسؤول أمريكي لـ Insider سابقًا إن وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قد ضغطت على المسؤولين السعوديين لتوضيح ظروف احتجازها ، لكن لم تتم الاستجابة.