اخماد حريق بمخازن الوزيرية في بغداد

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وقالت المديرية في بيان، انها "نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن كبيرة مشيدة من ألواح السندويج بنل والصفيح بمساحة الف متر مربع تحتوي على مواد بلاستيكية صعبة الاخماد تجاورها مخازن كبيرة تحتوي على مواد كحولية شديدة الاشتعال".

واضافت انها "حركت زوارقها الطافية في نهر دجلة لسحب المياه بشكل مباشر من وسط النهر لتغذية عجلاتها اضافة الى تحريك جهد بغداد الكرخ لإسناد جهد الرصافة المستنفر بكامل قدراته ما عدا الاحتياطي منه لاحتواء النيران في المخازن المحترقة وانهاء انبعاثاتها الغازية ونواتج الحريق السامة نتيجة احتراق المواد البلاستيكية المؤثرة على حياة المواطنين والملوثة للبيئة بعد ان ضربت فرق الدفاع المدني ساتر مائي حاجز لمنع اتساع السنة اللهب الى المخازن الملاصقة لموقع الحادث ".