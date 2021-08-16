ما أسباب السقوط المفاجيء للحكومة الأفغانية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان أشار فضل غني حق مل بعدم العلم بالمكان الذي اختفى فيه الجيش الأفغاني، وان أشرف غني حاول أن يأخذ الأموال الطائلة الى خارج البلاد ولم يتم التأكد من صحة ذلك حتى الآن.

ونوه فضل غني حق مل:" لم نر اي تعرض حتى الان للمواطنين الافغان من قبل قوات طالبا وان الوضع على ما يرام في العاصمة كابول، كما ان طالبان حتى الان لم تصدر اي بيانات حول النساء والقوانين الدولية لكنها اكدت عدم التعرض لأحد".



وأشار فضل غني حق ملالى أن الوضع مازال غير واضح في كابول وباقي الولايات.

وكانت شهدت قوات الأمن الأفغانية منذ ذلك الحين انهيارا مذلا، حيث خسرت معظم أنحاء البلاد ومدينتي قندهار وهرات الرئيسيتين في الأيام الأخيرة. وأمس الأحد دخل مقاتلو طالبان إلى كابل وسيطروا على المقر الرئاسي، وأطلقوا سراح سجناء من السجن الرئيسي بالمدينة.



مع سيطرة جماعة طالبان على كامل افغانستان، ودخولهم القصر الرئاسي في العاصمة كابول، توالت ردود الأفعال الدولية، داعية طالبان الى حماية المدنيين، والتوصل الى سلام دائم في البلاد.

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