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ريال مدريد يستقر على بديل مبابي

ريال مدريد يستقر على بديل مبابي
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت صحيفة "ماركا"، أن ريال مدريد يفكر في تقديم عرض من أجل التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إرلينغ هالاند، حال فشله في ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

العالم - رياضة

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "إذا استمر باريس سان جيرمان في رفض التفاوض بشأن كيليان مبابي، فإن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إرلينغ هالاند في الأيام القليلة المقبلة قبل إغلاق سوق الانتقالات".

وأضاف التقرير "ريال مدريد لديه 200 مليون يورو للتعاقدات، وسيقدم 160 مليونا من أجل مبابي، وفي حال رفض باريس سان جيرمان الاستغناء عن مهاجمه الفرنسي، سيحاول الريال التوقيع مع هالاند قبل غلق نافذة الانتقالات الحالية".

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع دورتموند يمتد حتى الـ30 من يونيو 2024، لكنه يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول صيف العام المقبل.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قالت في وقت سابق اليوم، إن مبابي أبلغ زملاءه في باريس سان جيرمان، بأنه سيبقى مع الفريق الباريسي هذا الموسم، وسيلتزم بعقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأوضح تقرير الإذاعة، أنه على الرغم من حقيقة رغبة مبابي في الانتقال لريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه يعرف بالفعل أن باريس سان جيرمان لا توجد لديه نية في بيعه، وبالتالي سيتعين عليه البقاء لمدة عام آخر في باريس، قبل الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، الصيف المقبل.

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