200 شخصية أفريقية تطالب إسقاط عضوية 'إسرائيل' في الاتحاد الأفريقيّ

العالم - الاحتلال

وتعبّر الشخصيات الموقّعة على العريضة -من تيارات سياسية وثقافية عديدة- التي دعا إليها أعضاء "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين" في أفريقيا عن جنسيات وفئات وخلفيات متنوّعة، إذ تمثّل فعاليات اجتماعية وأحزاباً سياسية وهيئات دينية، بالإضافة إلى أكاديميين ومثقفين وناشطين معنيين بالشأن العام من مختلف دول القارة.



وكان أعضاء "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين" في أفريقيا قد دعوا للمشاركة الكبرى للتوقيع على العريضة الإلكترونية، كما دعوا الشعوب الأفريقية للتحرك بمختلف الأشكال المشروعة من خلال فعاليات ميدانية وتحركات شعبية تهدف "لإسقاط هذا القرار غير القانوني والمتعارض مع المصالح الأفريقية، والقيم الإنسانية".



وعدّ الموقعون في العريضة أن "القضية الفلسطينية هي قضية أفريقية، وذلك بحكم الدعم المتبادل والطويل؛ ما بين فصائل الثورة الفلسطينية وحركات التحرر في مختلف الدول الأفريقية"، وأيضاً وبشكل أساسي؛ لأنّ "أفريقيا وفلسطين تشكلان قضية واحدة لا تتجزأ، هي قضية الصراع القاسي والمرير الذي فرضته القوى الاستعمارية على شعوبنا الأفريقية كما على الشعب الفلسطيني المظلوم".



ورأت العريضة أن "إقدام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي على اتخاذ قرار فرديّ بقبول الكيان الصهيوني عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي خطوة مستنكرة وصادمة؛ لأنها تهدم وبكل وضوح الأسس التي أقيم هذا الاتحاد عليها، وتتنكر للكفاح المشرّف ودماء الشهداء الأفارقة، الذين ناضلوا من أجل حرية أفريقيا، ووقفوا في وجه آلة القتل الاستعمارية، التي كانت "إسرائيل" ولا تزال إحدى أدواتها المباشرة في انتهاك حقوق الشعوب الأفريقية".



كما أكدت العريضة "وقوف الشعبين الأفريقي والفلسطيني معاً لمواجهة التطبيع الآثم، والذي ينتقل اليوم من بعض الدول العربية إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بناءً على قرارات شخصية غير بعيدة عن التوجيهات والتهديدات الأميركية والأوروبية".



ورأى الموقعون أنه وبعد مخالفة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للإجراءات القانونية المعمول بها في الاتحاد عند اتخاذ قراره المذكور، فإنّ الجمعيات والمؤسسات الموقّعة على هذا البيان "تدعو رئاسة المفوضية إلى سحب هذا القرار فوراً، والاعتذار إلى شعوبنا الأفريقية والشعب الفلسطيني عن هذه الإساءة البالغة".



كما أكدت العريضة تأييدها "للخطوة التي أقدمت عليها بعض المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باقتراح من دولة الجزائر، والتي قدّمت اعتراضاً جماعياً رسمياً إلى رئاسة الاتحاد على قرار رئيس المفوضية".



يذكر أن الجزائر و7 دول عربية اعترضت لدى الاتحاد الأفريقي في 3 آب/أغسطس الجاري، على منح الاحتلال الإسرائيلي صفةَ مراقب.



هذا، وأعلن مسؤولون في 22 تموز/يوليو الماضي، أنه تم منح الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.



وسبق لـلكيان الإسرائيلي أن حصل في السابق على صفة مراقب في منظمة "الوحدة الأفريقية"، لكن بعد حل منظمة "الوحدة" عام 2002 واستبداله بالاتحاد الأفريقي، جرى إحباط محاولاته لاستعادة هذه الصفة على مدى عقدين.