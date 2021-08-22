شاهد: الجزائريون يطلقون هاشتاغ الماك حركة ارهابية لهذا السبب؟

العالم - هاشتاغ

والجماعات التي تقصدها الجزائر هي حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة بحركة ماك، والتي تأسست عام 2001. وحركة "رشاد" التي تأسست عام 2007، والحركتان تلقيان دعما من فرنسا والمغرب كما تقول السلطات الجزائرية.

ووصل هاشتاغ الماك حركة ارهابية، حد ترندنغ في الجزائر بعد اتهام السلطات للحركة بالوقوف وراء الحرائق بدعم من المغرب، حيث غرد "محمد علي": "كل شيء أصبح واضح وضوح الشمس لا التاريخ ولا حتى تاريخ خرافتهم الاستعمارية ومن يخدم أجندات المستعمر من ماك. السرقة والتزوير والارهاب ولاستمرار في إستنزاف الدول العربية والأفريقية".

وجاء في تغريدة علی حساب "فري بالستاين": "الأيام الخوالي لما كانت جارة السوء طيبة وتندد بأي مساس لمقدساتنا في فلسطين، تحولت جارة السوء إلى مطبِّعة وصارت تطلب من الكيان الصهيوني توطيد العلاقات وتدعم الكيانات الارهابية صهيوني، ماك، رشاد".

ونشر حساب "الجزائري النايلي وافتخر"تغريدة حول هذا الموضوع: "وقف دعم الجماعات الارهابية. رشاد جماعة ارهابية متشددة، ماك حركة عنصرية انفصالية حق الشعب العربي الصحراوي في تقرير مصيره. وقف ادخال وتهريب المخدرات والمهلوسات نحو الجزائر وقف المؤامرات ضد الامن القومي الجزائري هذه شروط تحسين العلاقة مع المغرب لمن لا يعرف من اخوتنا العرب".

وكتب "ابراهيم مدني": "الحل القانون يطبق على كل الجزائرين بدون استثناء واللي يغلط في حق الوطن يخلص أم المشاكل اليوم ان فئة من الجزائريين لا يطبق عليها القانون بحج واهية. والنتيجة اليوم امام اعيننا".