لبنان: متابعة موضوع سقوط نيزك في منطقة الهرمل

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و قال خضر اليوم الأحد في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي قد وجهنا كتاباً لبلدية الهرمل ​ منذ اسبوعين لإستيضاح هذا الأمر، وتتم متابعته لتبيان الحقيقة الكاملة.

وأظهر مقطع فيديو، سجله أحد المارة عبر كاميرا كانت مثبتة على سيارته قبل أكثر من ، سقوط نيزك كبير أثناء الليل في سماء لبنان بالقرب من جبل صنين.

وقال مصور الفيديو إن الكاميرا المثبتة بسيارته استطاعت تصوير الفيديو بشكل واضح حيث يظهر سقوط النيزك من على ارتفاع 2500 متر، وكانت السماء صافية والهواء نقيا، ما ساعد على خروج مقطع الفيديو بهذا الوضوح .