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لبنان: متابعة موضوع سقوط نيزك في منطقة الهرمل

لبنان: متابعة موضوع سقوط نيزك في منطقة الهرمل
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أوضح محافظ ​بعلبك الهرمل​ شرق لبنان  ​بشير خضر​، ​، أنه بما يتعلق بالنيزك المزعوم في الهرمل، لم تتواصل وكالة ناسا مع اي جهة رسمية في ​لبنان​، لا ​وزارة الدفاع​ ولا ​وزارة الطاقة​ المعنيين بشكل مباشر في حال صحة هذه الإشاعة.

العالم_لبنان

و قال خضر اليوم الأحد في تصريح عبرمواقع التواصل الإجتماعي قد وجهنا كتاباً لبلدية الهرمل منذ اسبوعين لإستيضاح هذا الأمر، وتتم متابعته لتبيان الحقيقة الكاملة.

وأظهر مقطع فيديو، سجله أحد المارة عبر كاميرا كانت مثبتة على سيارته قبل أكثر من ، سقوط نيزك كبير أثناء الليل في سماء لبنان بالقرب من جبل صنين.

وقال مصور الفيديو إن الكاميرا المثبتة بسيارته استطاعت تصوير الفيديو بشكل واضح حيث يظهر سقوط النيزك من على ارتفاع 2500 متر، وكانت السماء صافية والهواء نقيا، ما ساعد على خروج مقطع الفيديو بهذا الوضوح .

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