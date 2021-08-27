مجاهد: اعتقالات على خلفية تفجيرات مطار كابول

العالم - أفغانستان

واوضح ذبيح الله أنه من السابق لأوانه بعد، الكشف عن أية تفاصيل حول الموضوع.

ووقع وتفجير مزدوج الخميس بينما كان آلاف الأفغان يحتشدون أمام بوابات مطار كابول لمغادرة البلاد ضمن عمليات الإجلاء التي تنظمها العديد من دول العالم.

وبدأت الدول عمليات إجلاء دبلوماسييها ورعاياها والأفغان الذين عملوا معها منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس الجاري.

وارتفعت حصيلة التفجير الدامي المزدوج، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي في محيط مطار كابول، إلى 110 قتيلاً، بينهم 13 جندياً أميركياً..