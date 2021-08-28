شاهد.. تهديدات جديدة قد تستهدف مطار كابول

العالم - افغانستان

بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جون كيربي عن وجود تهديدات جدية ومحددة تواجه المطار، طالبت السفارة الامريكية في افغانستان رعايها مغادرة البوابات المحيطة بالمطار فورا ناصحة رعايها والافغان بتجنب الذهاب إلى المطار.

عمليات الاجلاء من افغانستان ايضا مازالت مستمرة وبوتيرة عالية حيث قال مسؤول غربي ان عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل بوتيرة سريعة للغاية مضيفا ان القوات الامريكية والغربية توفر مرورا سريعا لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات القادمة. الى ذلك قالت مصادر متعددة ان عمليات إجلاء آلاف الأشخاص لاتزال تواجه تهديدات كبيرة قد تؤخر عمليات الاجلاء وتأتي هذه التصريحات غداة الهجوم الانتحاري قرب مطار كابول الذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى منهم عدد من الجنود الامريكيين.

وفي خطوة على مايبدو انها ردا على الهجوم الذي استهدف المطار اعلن الجيشُ الأميركي انه استهدافَ أحدِ قيادات داعش شرقيَ افغانستان. وقالَ الجيشُ الأميركي في بيان إنّ طائرةً مُسيّرة استهدفت أحدَ أعضاءِ داعش وقد يكون المسؤولَ عن تخطيطِ العملياتِ الارهابية مضيفا أنّ العمليةَ الجوية أسفرتْ عن مقتلِ الشخصِ المستهدف.

هذا بينما قالت مصادر امريكية إنّ الرئيسَ الامريكي جو بايدن منحَ القادةَ العسكريين السلطةَ الكاملة لتنفيذِ عملياتٍ ضد جماعةِ داعش في أفغانستان، واكدت واشنطن انها لم تتخذ قرارا بعد بشأن إبقاء دبلوماسيين في كابول ومازالت تدرس الاعتراف بسلطة طالبان

وفي السياق نفسه شدد طالبان من قبضتها على مدينة كابول ومطارها حيث قالت وسائل اعلام افغانية أن مسلحي الحركة انتشروا في أجزاء من الجانب العسكري في مطار كابل وان طالبان شددت من إجراءاتها الأمنية في اجزاء واطراف المطار، كما كثفت إجراءات التفتيش والعمليات الامنية.