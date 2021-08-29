حقائق التضليل في الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص"، أشار السعيدي الى أنه كانت قد ذكرت وكالة الـCNN الأمريكية انه في حالة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية سيكون هنالك انهيارات امنية وعسكرية ومجتمعية وهذا الحال ينطبق بدرجة ممكنة على الحالة في أفغانستان، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت تحكم أفغانستان صورياً، وكانت تتواجد فيها قواعد عسكرية وثكنات دون أن تمتد الى باقي المناطق بحكم طبيعة الواقع الاجتماعي الافغاني وبحكم طبيعة واقع التضاريس والطبوغرافيا لافغانستان، فإن الموضوع يكمن في مجرد عملية الاتفاق على الانسحاب الامريكي من أفغانستان، حيث كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب دون عودة طالبان.

وبين السعيدي أن الولايات المتحدة الأمريكية آثرت أن تعود الى الحليف القديم وهو حركة طالبان باعتبارها كانت تدعمهم وتمولهم في تسعينيات القرن الماضي عنم طريق باكستان، حيث آثرت أن تعود لهذا الحليف القديم وتوقع معه في شهر مارس من العام الماضي 2020 بأن تعود لتستلم البلاد وتنهي النظام الذي كانت أصلا قد صنعته.



وكان قد كتب بلال وهاب، وهو زميل في معهد واشنطن في مجلة فورين بوليسي الامريكية ومن مؤسسيها صموئيل همنغتون صاحب نظرية صدام الحضارات، والذي زعم فيها ان الاسلام حدوده الدم حيث كتب قائلا((العراقيون يخشون أن يأتي دورهم بعد أفغانستان)).

وقال :"ربما لا أحد صدم من الكارثة في أفغانستان أكثر من شعب العراق، انهم قلقون أكثر من أي شخص آخر من أن بلدهم قد يواجه مصيرا مشابها كان العديد من العراقيين الذين تحدثت اليهم خلال زيارة هناك في شهري يوليو واغسطس قلقين للغاية مما قد يعنيه الانسحاب الامريكي الوشيك في العراق".

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