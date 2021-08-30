ملك البحرين يلتقي وزير خارجية عمان وتوقيع 3 مذكرات تفاهم

العالم - البحرين

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، الأحد، أن ملك البحرين استقبل وزير خارجية عُمان، بحضور ولي عهده ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في قصر "الصخير".

وأشاد "آل خليفة" بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية البحرينية العمانية المشتركة، معتبراً أنه يسهم في تعزيز مسارات التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما، وفق الوكالة.

وقال إن العلاقات بين المنامة ومسقط "ترتكز على أسس قوية من التعاون الوثيق والتنسيق المشترك على كافة المستويات"، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه.

وبحسب الوكالة البحرينية؛ تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

من جانبه أكد "البوسعيدي" أن العلاقات البحرينية - العُمانية تمتاز بالرسوخ والنمو والتطور، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي وخدمة المصالح المشتركة.

كما عقد وزير الخارجية العُمانية مباحثات مع ولي العهد البحريني تناولت "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك".

إضافة إلى ذلك عقدت مباحثات رسمية على مستوى وزيري الخارجية، أكدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات لآفاق أرحب وتبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

أما الوكالة البحرينية فذكرت أن الجانبين قررا الإسراع في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والانتهاء من مذكرات التفاهم والاتفاقيات قيد النظر.

كما اتفقا على عقد الاجتماع الثامن للجنة في سلطنة عُمان عام 2022.

وترجمت المباحثات بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم إحداها بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية البحرين والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية عُمان في مجال الدراسات الدبلوماسية والبحوث والتدريب.

كما جرى التوقيع على مذكرة ثانية للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين البلدين، وثالثة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية وهيئة حماية المستهلك بعُمان في مجال حماية المستهلك.