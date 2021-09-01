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عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية.

العالم - فلسطين

وكان في استقبال عباس في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الشباب المصري أشرف صبحي، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، والسفير الفلسطيني لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويرافق عباس في الزيارة: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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