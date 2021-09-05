آية الله خامنئي يعيّن حجة الاسلام حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور

العالم - ايران

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، ان قائد الثورة الاسلامية اصدر السبت قرارا قرارا جاء فيه: انه نظرا لتنحي السيد آملي من عضوية مجلس صيانة الدستور، ومع تقديم الشكر لخدماته العلمية في هذا المجلس، فانني اعيّنكم بمنصب العضوية فيه متمنيا لكم المزيد من التوفيق من الباري تعالى.

وكان عضو مجلس صيانة الدستور آية الله صادق آملي لاريجاني قد اعلن في وقت سابق تنحيه عن العضوية في هذا المجلس، حيث تم تعيين حجة الاسلام حسيني خراساني بدلا عنه من قبل قائد الثورة.