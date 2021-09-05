شاهد.. لبنان، يفقد شخصية حوارية كبری

العالم - خاص العالم

وقال سلامة في حديث لقناة العالم ان الشيخ قبلان بدأ مشوار دعوته منذ أن جاء الی لبنان في منطقة برج البراجنة وهي منطقة فقيرة في جنوب بيروت.

وأوضح ان الشيخ قبلان كان يستخدم لغة الطرافة في منابره الدعوية مؤكداً ان رجال الدين في لبنان يعرفونه من أنصار الاجتماع والالتقاء والوحدة والتقريب بين المذاهب والحوار بين الاديان وبفقده، فقد لبنان علماً حوارياً مهماً.

وأكد ان الشيخ قبلان كان نصير الشعب الفلسطيني وحقوقه وتحديداً كان داعماً للمقاومة الفلسطينية وكان مصراً علی الحق الرئيسي للشعب الفلسطيني وهو حق العودة؛ لذلك كان للشيخ قبلان رصيداً عند الاخوة الفلسطينيين كما له رصيداً لدی الفئات المختلفة من الشعب اللبناني.

وبين سلامة ان الشيخ قبلان كان من داعمي المقاومة اللبنانية وكان له مواقف صلبة في هذا المجال ووفاته ستكون خسارة دينية ووطنية للبنان والعالم الاسلامي.

وتوفي رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بعد صراع مع المرض استدعى دخوله مراراً الى المستشفى في الفترة الماضية حيث ساءت حالته الصحية. وقد غاب الشيخ قبلان عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب حالته الصحية.