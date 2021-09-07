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الشيخ الخطيب: الشيخ عبد الأمير قبلان كان داعية حوار وتفاهم

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن الشيخ عبد الأمير قبلان كان داعية حوار وتفاهم ووحدة ووئام بين كافة الأطياف والمذاهب

العالم - خاص بالعالم

وفي كلمة لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال تشييع الشيخ عبد الأمير قبلان قال الشيخ الخطيب:"

يعز علي أن أقف في هذه اللحظات مؤبّنا لكبير كنا افتقدناه في أصعب اللحظات وفي أحلك الليالي، وفي أكثر الأوقات حاجة إليه والى حكمته وسداد رأيه وتجربته وخبرته العريقة واطلاعه بالمسؤولية في مواجهة الأزمات التي مر بها بلدنا العزيز الى جانب قائد هذه المسيرة سماحة الإمامة السيد موسى الصدر أعاده الله سالما، وسماحة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله عليه مستفيدا من كل ذلك في العمل على توجيه السفينة نحو شاطيء الأمان وفي إعطاء الرأي السديد تجنبا في الأشراء التي نصبها العدو الإسرائيلي".

وأكد الشيخ علي الخطيب أن:" القضية الفلسطينية كانت المنطلق في كل مواقف الشيخ قبلان".

وشيع الالاف من اللبنانيين جثمان رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان في العاصمة اللبنانية بيروت
وحضر التشييع عدد من المسؤولين وكبار العلماء في البلاد،

وكان الشيخ قبلان توفي يوم السبت الماضي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الخمسة والثمانين عاما في احد مستشفيات بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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