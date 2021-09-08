حزب الله يهنئ الجهاد الإسلامي بعملية نفق الحرية

العالم ـ لبنان

وقدَّم الشيخ ضاهر التهنئة والتبريكات بإسم قيادة حزب الله للشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي بالعملية النوعية التي قام بها الأسرى الستة، معتبرًا أن ما حصل رفع رأس الأمة عاليًا، وأكد أنَّ الشعب الفلسطيني ولاّد للأبطال وهو مبعث اعتزاز وافتخار لكل حر وشريف.

بدوره، شكر العينا الوفد على زيارته مشددًا على وحدة النهج والمسار بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله، معتبرًا أنَّ ما حصل هو انتصار لكافة الشعوب العربية والإسلامية ولقوى المقاومة لما شكَّله هذا النصر من إهانه كبيرة لهذا الإحتلال في ظل التغني الصهيوني بصلابة هذا السجن من الناحية الأمنية لدرجة إعتبار حصانة سجن جلبوع أمتن من الخزينة الإسرائيلية الحديدية.

كما أشاد بالعملية البطولية التي هي إمتداد لمعركة "سيف القدس" ولعملية الهروب الكبير من سجن غزة المركزي التي قادها أبطال من الجهاد الإسلامي ما شكَّل صفعة جديدة لهذا الإحتلال ولمنظومته الأمنية وفشل ذريع لأجهزة إستخباراته مما أفقد العدو صوابه وتوازنه، مؤكدا بأن الشعب الفلسطيني لن يكل ولن يمل حتى دحر هذا العدو وتحرير كافة المقدسات والأسرى من دنس هذا الإحتلال.