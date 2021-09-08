الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يهنئ الجهاد الإسلامي بعملية نفق الحرية

حزب الله يهنئ الجهاد الإسلامي بعملية نفق الحرية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

استقبل مسؤول العلاقات الوطنية والخارحية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الحاج شكيب العينا وبحضور مسؤول العلاقات في مدينة صيدا جهاد محمد، وفدًا من حزب الله ضمَّ مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا الحاج عارف حميد، في مكتب الحركة في صيدا، لتقديم التهنئة بعملية أسرى نفق الحرية من سجن جلبوع.

العالم ـ لبنان

وقدَّم الشيخ ضاهر التهنئة والتبريكات بإسم قيادة حزب الله للشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي بالعملية النوعية التي قام بها الأسرى الستة، معتبرًا أن ما حصل رفع رأس الأمة عاليًا، وأكد أنَّ الشعب الفلسطيني ولاّد للأبطال وهو مبعث اعتزاز وافتخار لكل حر وشريف.

بدوره، شكر العينا الوفد على زيارته مشددًا على وحدة النهج والمسار بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله، معتبرًا أنَّ ما حصل هو انتصار لكافة الشعوب العربية والإسلامية ولقوى المقاومة لما شكَّله هذا النصر من إهانه كبيرة لهذا الإحتلال في ظل التغني الصهيوني بصلابة هذا السجن من الناحية الأمنية لدرجة إعتبار حصانة سجن جلبوع أمتن من الخزينة الإسرائيلية الحديدية.

كما أشاد بالعملية البطولية التي هي إمتداد لمعركة "سيف القدس" ولعملية الهروب الكبير من سجن غزة المركزي التي قادها أبطال من الجهاد الإسلامي ما شكَّل صفعة جديدة لهذا الإحتلال ولمنظومته الأمنية وفشل ذريع لأجهزة إستخباراته مما أفقد العدو صوابه وتوازنه، مؤكدا بأن الشعب الفلسطيني لن يكل ولن يمل حتى دحر هذا العدو وتحرير كافة المقدسات والأسرى من دنس هذا الإحتلال.

روابط ذات صلة

أكثر من ألف جندي اسرائيلي للبحث عن 6 أسرى

عملية نفق الحرية.. فشل إستخباراتي وصفعة مدوية

انتقاماً لفشله... الاحتلال يعتدي على الأسرى في السجون

تخبط في الاعلام الاسرائيلي حول الوجهة التي وصل اليها أبطال جلبوع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: الأردنيون يحتفلون بعملية نفق الحرية

رسالة حول حقوق الإنسان في البحرين تحرج وزير الخارجية الفرنسي

موظف كسول يطبق "حيلة ذكية" للتهرب من العمل

الهند وروسيا تحذران من جماعات إرهابية تعمل من أفغانستان

العراق.. 62 وفاة و5405 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البطش: الخيارات مفتوحة للرد على أيِ مساس بالأسرى