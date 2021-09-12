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عودة الاسطول البحري الايراني من اطول مهمة بحرية

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في مدينة بندر عباس جنوبي ايران، عن عودة المجموعة الخامسة والسبعون للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني الى مياه البلاد في ختام رحلة استغرقت مئة وثلاثة وثلاثين يوما في المياه الدولية، قطعت فيها اربعة وأربعين الف كيلومتر.

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا الزميل محمد لاجوردي، ان الجيش الإيراني اقام مراسم استقبال رسمي من هذه المجموعة بحضور القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي وقائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني وعدد من المسؤوليين وعوائل طاقم البحري الذي رافق هذه المجموعة البحرية.

وأكد مراسلنا أن القوة البحرية الايرانية اثبتت للجميع بأن ايران قادرة على الدخول الى البحار والمحيطات ورفع العلم الايراني في البحار مضيفاً بان هذه المجموعة البحرية ضمت مدمرة سهند الايرانية وسفینة مكران اللوجستية.

وقال الجيش الايراني إن المجموعة البحرية المؤلفة من المدمرة "سهند" والسفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى المياه الإقليمية الايرانية بعد الإبحار في المياه الحرة والمحيطات.

وانطلقت هذه المجموعة البحرية في ايار/مايو الماضي في رحلة ترمي الى توفير الأمن للملاحة البحرية.

وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامئني قد أكد أن الجيش الايراني موجود اليوم في الساحة بجدارة، وعلى أتم الاستعداد للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية.

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