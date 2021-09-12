غانتس: حان الوقت لاتخاذ إجراءات ضد ايران

العالم - الاحتلال

وفي كلمة القاها خلال مؤتمر بجامعة هرتسليا صباح اليوم زعم ان طهران لا تحترم الاتفاقات التي وقعتها ولن تقوم بذلك في المستقبل، ولابعاد الشبهة عن كيانه والجرائم التي يرتكبها ضد الفلسطينيين، ادعى ان ايران تشكل اكبر تهديد على العالم .

واتهم ايران بتدريب من أسماهم بالميليشيات في العراق واليمن ولبنان وسوريا على تشغيل طائرات مسيرة متقدمة في قاعدة بمدينة كاشان .

وحول مطاردة الاسيرين الهاربين قال غانتس ان "إسرائيل" لا تنوي المساس بالسكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع محذرا من استغلال الوضع الحساس حيث اكد انها ستكون الأولى التي تدفع ثمن عدم الاستقرار.

وتطرق غانتس الى اجتماعه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قائلا ان هناك خلافات عميقة وجوهرية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، زاعما ان الطرفين معنيان بالاستقرار والهدوء فعليه قررت ان اجتمع مع أبو مازن الذي يصرح انه ضد "الإرهاب" ومع النضال الشعبي والتسوية السياسية .