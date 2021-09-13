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20 عاماً على هجمات 11 سبتمبر- الجزء الاول

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

11 من سبتمبر، 11/9 رقمان طبعا التاريخ الامريكي والعالمي في واحدة من افظع الحوادث في تاريخ البشرية.

رقمان باتا رمزاً عالمياً لهجمات حفرت التاريخ وبعثرت الجغرافيا وغيرت وجه العالم، وما بعد هذين الرقمين، ارقام هائلة وصادمة لتداعيات وتكاليف وضحايا، بصمت 20 عاماً بدم الابرياء.

قانون التخويل باستخدام القوة كان اول تجليات هذا الحدث، قانون معجل اصدره الكونغرس ليحكم مرحلة جديدة من تاريخ العالم.

قانون لا تحده صلاحية ولا تقيده حدود جغرافية، اطلاق اليد الامريكية في كل اتجاه وبشتى الوسائل، ضد دول ومنظمات واشخاص والابرياء لا حساب لهم.

الارهاب مطية حروبهم والقانون المزعوم غطاء لها بدءاً من افغانستان ومروراً بالعراق وليس انتهاءاً بهجمات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن.

خروق واسعة لحقوق الانسان بذريعة حماية هذه الحقوق، تنصل وتعذيب وسجون غير قانونية واسقاط انظمة وبث فوضى واللائحة تطول.

اليوم وبعد 20 عاماً على هجماتا برجي التجارة العالمي، تعلن واشنطن خروج اخر جندي امريكي من افغانستان.

في حلقة اليوم نفتح نافذة على التجربة الامريكية بعد احداث 11 من سبتمبر لقراءة النتائج والخلاصات.

ولمناقشة هذه المحاور يستضيف برنامج "نوافذ" مع ضيوف الحلقة:

الباحث والاعلامي السياسي الدكتور روني الفا

الاستاذ في العلوم السياسي والقانون الدولي الدكتور علي فضل الله

الباحث في القضايا الاقليمية والدولية الدكتور اكثم سليمان

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