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رئيس وزراء بريطانيا يفقد 'السلطة العليا' في عائلة جونسون

رئيس وزراء بريطانيا يفقد 'السلطة العليا' في عائلة جونسون
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفاة والدته، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الثمانين عاما.

العالم - اوروبا

ووالدة جونسون، هي الرسامة شارلوت جونسون وال، التي وصفها ذات مرّة بأنها "السلطة العليا" في العائلة، وكانت تعاني من مرض "باركينسون" منذ وصولها الأربعين من العمر.

وقالت عائلة جونسون عن وفاتها، إنها ماتت "بشكل مباغت" لكن "بسلام" في مستشفى سانت ماري في وسط لندن.

درست شارلوت، ابنة المحامي جيمس فوسيت الذي تولّى رئاسة اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في السبعينيات، الإنجليزية في جامعة أكسفورد العريقة، حيث تعرّفت على ستانلي جونسون وتزوّجت منه سنة 1963.

وأوقفت الراحلة دراستها للانتقال مع زوجها إلى الولايات المتحدة قبل أن تعود إلى بريطانيا لإكمال الجامعة، ثم انفصلت عن والد بوريس جونسون عام 1979، لتكسب عيشها من بيع أعمالها الفنية. خصوصا رسم "البورتريهات".

وفي العام 1988، تزوّجت شارلوت من الأكاديمي الأمريكي نيكولاس وال، واستقرّت معه في نيويورك، حيث بدأت برسم مشاهد حضرية.

وشكّلت أعمالها محور معرض في العام 2004 نفدت كلّ تذاكره. ثم عادت إلى لندن بعد وفاة زوجها في 1996.

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