مشاحنات بين هادي والانتقالي.. بإيعاز سعودي نفاقي

لا يخفى ان حالة الطوارئ تم اعلانها في محافظات جنوب اليمن من قبل رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" اللواء "عيدروس الزبيدي"، الذي فرضها على خلفية الإحتجاجات الشعبية الواسعة والغاضبة ضد حكومة هادي، اثر تردي الأوضاع المعيشية، وتدهور الخدمات الأساسية.

كما رفع عيدروس الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الجنوبية، لمواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية، قائلا: "نهيب بقواتنا المسلحة رفع درجة الجاهزية القتالية، ورفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجة، والاستعداد لتنفيذ المهام القتالية دفاعًا عن الأرض، والعرض، وحشد كل الطاقات لمواجهة الحوثيين، وأي تهديدات ومخاطر أخرى".

وكان رئيس ما یسمى بـ"المجلس الانتقالي" الانفصالي المدعوم اماراتيا، عيدروس قاسم الزُبيدي، قد توعد السبت الماضي حكومة الهارب عبد ربه منصور هادي بـ'دفع الثمن' بعد أحداث أبين، وبالرد على سيطرته على مديرية لودر في محافظة أبين جنوبي البلاد، وأحد المعسكرات التابعة للمجلس فيها.

قال الزُبيدي، خلال اجتماع عقده في عدن ضم قادة القوات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس، خصص لمناقشة الأحداث والمواجهات العسكرية في مديرية لودر بمحافظة أبين والحشود والتعزيزات العسكرية لاقتحام المدينة والسيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني: "القوات المسلحة الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين والجنوب عموماً".

وأضاف الزبيدي: "سوف يدفع المسؤولون الثمن عن هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق الرياض (الموقع بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) بهدف الوصول إلى إفشال الاتفاق عموماً".

في المقابل دعت حكومة هادي، في وقت سابق المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التوقف عن تأزيم الأوضاع والتحشيد العسكري.

الاحداث الاخيرة السالفة جاءت في ظل اضراب شامل لشركات الصرافة في عدن احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي، حيث أغلقت محال وشركات الصرافة بمدينة عدن الواقعة تحت سيطرة القوات السعودية والاماراتية جنوبي اليمن اغلقت أبوابها أمام عملائها بشكل كامل استجابة لدعوة جمعية الصرافين لتنفيذ إضراب شامل احتجاجا على تدهور سعر العملة المحلية.

جمعية الصرافين بعدن دعت في تعميم كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية إلى تنفيذ إضراب شامل اعتبارا من الأربعاء 15 الجاري، حتى إشعار اخر، وقالت إن الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة للتحالف السعودي وحكومة هادي من أجل وضع الحلول المناسبة لوقف التدهور الاقتصادي محملة المذكورين كافة المسؤولية والتدهور الحاصل.

وقال متعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال اليمني واصل تراجعه "المخيف" ليسجل لأول مرة في تاريخه هبوطا غير مسبوق في تداولات سوق الصرف بوصوله إلى 1115 ريالا للدولار للشراء و 1120 ريالا للبيع بعد أن كان عند 1030 ريالا للدولار في مطلع سبتمبر أيلول ، وذلك في أسوأ انهيار تشهده عملة اليمن في تاريخها ومنذ بدء العدوان على اليمن.

وتشهد العلاقة بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، توترا غير مسبوق، عقب الإعلان في 21 يونيو/ حزيران الماضي، عن توافق ممثلي الجانبين في المشاورات الجارية بالعاصمة السعودية الرياض، على عودة الحكومة التي يشارك فيها المجلس إلى عدن والمضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر في شقه الأمني والعسكري.

نتابع الان اهم ما ورد من تغريدات حول الوسومات المذكورة اعلاه (#عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي ووسم #المجلس_الانتقالي_الجنوبي ووسم #شبوه_تنتفض_ضد_الاحتلال ووسم #عيدروس_الزُبيدي) حيث نطالع اولا وتحت وسم (#عيدروس_الزُبيدي) تغريدة لحساب السعودي (د.زايد محمد العمري) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بانه (محلل استراتيجي سياسي وعسكري. الله ثم المليك والوطن، حساب شخصي كل ما ادونه بقلمي فقط يمثلني، عضو مؤسس لمنتدى الخبرة السعودي) غرد قائلا في محاولة نفاقية من خلال دسه السم في عسل اتفاق الرياض بين "الانتقالي" و"حكومة هادي" حاثا عيدروس على الانقلاب على هادي واعلان دولة مستقلة تكون تابعة انسيابيا للمحتل الاماراتي قائلا:

رئيس المجلس الانتقالي #عيدروس_الزُبيدي يعلن حالة الطواري في جميع المحافظات الجنوبية وذلك يعد نقطة تحول كبيرة في الاحداث على الساحة اليمنية لا استبعد ان استقرت له الاحداث ان البيان رقم (1) ليس ببعيد

في المقابل رد السعودي (معيض القحطاني) على (د.زايد محمد العمري) قائلا:

هل الزبيدي يمتلك شرعيه بأتخاذ قرارات سواء طواري او غيرها واذا كان يمتلك الشرعيه فلماذا لم يتم الاعتراف به دولياوهل انت تؤيد مثل هذهِ الخطوه بدل ماتتوحد الجهود ضد الحوثي.. نتمنى ان تحقن الدماء اليمنية وان لايصير هناك قتال بين الانتقالي والشرعية فهم اخوه جميعا والمصلحة واحدة

ورد ناشط ثالث من اليمن اسمه (صدام المريسي) على التغريدتين الاخيرتين التي ايد فيها السعودي (د.زايد محمد العمري) اعلان الزبيدي الانقلاب على حكومة هادي فيما حث في الثالنية السعودي (معيض القحطاني) على حقن الدماء بين الانتقالي وحكومة هادي، حيث قال المريس:

يعجبني المغردين السعوديين نصهم مع الانتقالي ونصهم مع الشرعية لااعلم هل هذا الامر بايعاز من اجهزة الدولة السعودية ام ان القضية محض صدفة.

الناشط اليمني (محمود شرف الدين - Mahmoud sharaf aldin) الذي عرف عن مهنته في ملفه الشخصي بقوله انه "‏‏‏‏‏‏‏رئيس تحرير صحيفة الوحدوي"، غرد قائلا:

عدن: الثائرون ضد الجوع والفوضى يردون على تهديدات كلب الامارات #عيدروس_الزبيدي بالخروج في كل مديريات عدن

تحت وسم (#عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي) غرد حساب الناشط الفلسطيني (فؤاد النُصَيري - fuad-alnusairi) بنشره فيديو يوضح تصدي قوات الانتقالي للمتظاهرين المطالبين بتحسين قيمة العملة المنهارة وتقديم الخدمات وتسليم مؤسسات الدولة الى الامم المتحدة قائلا:

الميليشيات الإماراتية في عدن تقتل متظاهرين يطالبون بتعزيز قيمة العملة المنهارة وتقديم الخدمات ودفع الرواتب وتسليم مؤسسات الدولة إلى الأمم المتحدة أو الشرعية اليمنية.

# عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي

UAE militias in Aden kill demonstrators demanding to enhance the value of the collapsed currency, provide services, pay salaries, and hand over state institutions to the United Nations or Yemeni legitimacy #عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي

تحت وسم (#شبوه_تنتفض_ضد_الاحتلال) غرد حساب الناشط اليمني (خالد إبن الجنوب - @Khalid_South) قائلا:

ما يجري في جنوب اليمن هو عينة من فساد الحكومة اليمنية التي تقتل الناس بسرقة حقوقهم. من الواضح أن الوضع أصبح أسوأ.# شبوه_تنتفض_ضد_الاحتلال

kills the people by stealing their rights. The situation clearly become worse. #شبوه_تنتفض_ضد_الاحتلال

ونشر حساب (مقاطعة منتجات فرنسا) فيديو جديد لجانب من القتال المسلح ضد الانتقالي الاماراتي في عدن قائلا:

#عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي #برع_برع_يا_قرود #عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي

واخيرا نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط (سعيد اليماني) الذي نشر فيديو وغرد قائلا:

عاجل شاهدوا لحظة استهداف مصفحة تتبع مليشيات المجلس الانتقالي من قبل ابطال المقاومة_الشعبية في #عدن . - منقول من صفحة الأخ عدنان العامري - - #عدن_تنتفض_ضد_الانتقالي #عدن_تنتفض #شبوة #حضرموت_تنتفض #الانتقالي_يقتل_ابناء_عدن

