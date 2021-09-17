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واشنطن تواصل الحوار مع موسكو حول الامن السيبراني

واشنطن تواصل الحوار مع موسكو حول الامن السيبراني
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبراني، دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

العالم-الاميركيتان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي،ان الرئيس (الأمريكي جو بايدن) أكد في حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجري على المستوى الدبلوماسي. هذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومي , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن هجمات إلكترونية كثيرة باستخدام برمجية الفدية يتم شنها من أراضي روسيا التي تتهم بدورها الطرف الأمريكي برفض التعاون حول هذا الموضوع.

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