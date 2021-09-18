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'العمليات المشتركة' بالعراق: لا تغيير في مناطق انتشار الجيش والبيشمركة

'العمليات المشتركة' بالعراق: لا تغيير في مناطق انتشار الجيش والبيشمركة
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عدم وجود أي تغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان إنه "باشرت مراكز التنسيق المشترك بتنفيذ فعاليات مشتركة في المناطق الخالية من تواجد القطعات الامنية الاتحادية والتي تقع بين القوات الاتحادية والبيشمركة؛ لمنع حركة الارهابيين وتنقلهم واستغلالهم الفراغات في هذه المناطق".

وأشار البيان إلى أن "هذه الفعاليات تندرج ضمن اطار التنسيق والعمل المشترك في محاربة ارهاب داعش مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه المناطق يجري العمل على اشغالها بقطعات مشتركة تابعة الى الحكومة الاتحادية"، مؤكدا انه "لا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة".

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'العمليات المشتركة' بالعراق: لا تغيير في مناطق انتشار الجيش والبيشمركة

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