إصابة 17 مستوطنا وجنديًّا صهيونيا في 174 نقطة مواجهة بالضفة بأسبوع

العالم - الاحتلال

ففي يوم أمس الجمعة، أحصيت 19 نقاط مواجهة، تخللها عمليات إطلاق نار على حاجز الجلمة العسكري، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في حي بطن الهوى بسلوان بالقدس، ومخيم الفوار في الخليل.



واندلعت مواجهات أخرى في كل من بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، والمغير في رام الله، ومسافر يطا وبيت أمر ومنطقة عصيدة وباب الزاوية في الخليل، وبيتا وجبل صبيح وحاجز حوارة وبيت دجن في نابلس، وعزون وقرية الفندق وكفر قدوم في قلقيلية، والمدخل الجنوبي لمدينة أريحا.



وفي يوم الخميس أحصيت 17 نقطة مواجهة، تخللها إطلاق نار وأكواع ناسفة على حاجز الجلمة في جنين، واندلعت مواجهات في باب حطة وباب العمود والرام وأبو ديس بالقدس المحتلة وضواحيها، وحلحول في الخليل، وبيتونيا برام الله، ووادي فوكين وتقوع ومستوطنة عتصيون في بيت لحم.



واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة على حاجز الجلمة في جنين، تخللها ثلاث عمليات إطلاق نار، واندلعت مواجهات في يعبد بجنين، وبلدة بيتا في نابلس، والحاجزين الشمالي والجنوبي لمدينة قلقيلية، وكفر قدوم وعزون والفندق.



ويوم الأربعاء أحصيت 11 نقطة مواجهة، اندلعت في باب حطة وسلوان في القدس، ومنطقة السهلة وحلحول في الخليل، ومدينة رام الله، وفي تقوع ببيت لحم، وبلدة بيتا وحاجز حوارة جنوبي نابلس، وجيوس والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وحاجز الجلمة في جنين.



وشهد منتصف الأسبوع الماضي 23 نقطة مواجهة، وأصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب تقوع ببيت لحم، وألقيت زجاجات حارق على دوريات الاحتلال ومستوطنات مجدال عوز ببيت لحم، وكريات أربع في الخليل، كما شهد عمليات إطلاق نار على حاجز الجلمة العسكري في جنين ونقطة عسكرية على جبل جرزيم في نابلس.



واندلعت مواجهات أخرى في الطور بمدينة القدس، ومخيم الفوار وترقوميا وسعير وحاجز أبو الريش، وحاجز الشهداء، وباب الزاوية ومستوطنة كرمي تسور في الخليل، وفي النبي صالح وكفر عين، وحي الإرسال في رام الله، وبيتا وحوارة في نابلس، وتقوع ببيت لحم، ومستوطنة دوتان بالقرب من يعبد في جنين، وتياسير في طوباس، ومخيم عين السلطان بأريحا.



وفي يوم الاثنين، رصدت 25 نقطة مواجهة، أصيب خلالها 3 جنود بالحجارة قرب حزما ومستوطنة علمون بضواحي القدس، وعزون بقلقيلية، ونفذت عملية طعن في محطة الباصات المركزية بالقدس وإصابة 4 مستوطنين وإصابة المنفذ باسل خالد شوامرة (17 عامًا) من دير العسل الفوقا حسبما افاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام.



كما شهد ذات اليوم محاولة طعن على مفرق عصيون وإصابة المنفذ محمـد كمال محمـود بلو من بيت فجار قضاء بيت لحم، وإطلاق النار على مستوطنة حشمونيم برام الله، كفر دان وحاجز الجلمة بجنين، مستوطنة كريات أربع بالخليل، كما ألقيت أكواع ناسفة وزجاجات حارق على الاحتلال ومستوطنيه على حاجز الجلمة وحاجز دوتان في جنين، وعزون بقلقيلية، مدخل يطا بالخليل، مستوطنة جبعوت وحاجز الأنفاق ببيت لحم، مخيم شعفاط بضواحي القدس.



واندلعت مواجهات أخرى في سلوان وباب العامود وبيت دقو في القدس وضواحيها، وباب الزاوية وسعير وبيت أمر في الخليل، وسلواد برام الله، وحوارة وبيتا في نابلس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.



ويوم الأحد أحصيت 31 نقطة مواجهة، أصيب خلالها 9 مستوطنين منها إصابتان بالحجارة في الطور بالقدس المحتلة، وشهدت عمليات إطلاق نار في العرقة وحاجز الجلمة بجنين، وأكواع ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات في كل مستوطنة من بيت إيل ومستوطنة "نفيه تسوفو" برام الله، ومخيم الفوار بالخليل، وبيت فجار ومستوطنة "مجدال عوز" ببيت لحم، ومستوطنة "شكيد" بجنين.



واندلعت مواجهات أخرى على حاجز قلنديا وعناتا ومخماس بضواحي القدس، ومستوطنة "كريات أربع" وحلحول ومستوطنة "بيت جاي" في الخليل، والجانية برام الله، وتقوع ومعسكر قبة راحيل والمدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، والطرم في جنين، ومستوطنة "عمانوئيل" في سلفيت، وحاجز زعترة وبيتا في نابلس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، واللد المحتلة عام 1948م.



وشهد يوم السبت الماضي اندلاع مواجهات في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس، و48 نقطة مواجهة تخللها اعتقال شاب (18 عامًا) أثناء محاولته دخول المسجد الإبراهيمي بدعوى حيازة سكيناً، وإسقاط طائرة مسيرة في النبي صالح، وإطلاق النار: حاجز الجلمة، قرية الطرم، قرية العرقة، جبل جرزيم بنابلس، وأكواع ناسفة حاجز الجلمة.



وألقى شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في كل من حوسان ومستوطنة مجدال عوز ببيت لحم، ومستوطنة بيت إيل برام الله، خرسا بالخليل، مستوطنة "جبعون هحدشاه" وحزما بضواحي القدس، مستوطنة كريات نتافيم بسلفيت.



واندلعت مواجهات أخرى في كل من العيساوية وحاجز قلنديا في القدس وضواحيها، وفي الخليل: باب الزاوية، حلحول، مخيم العروب، خرسا، البلدة القديمة في الخليل، ترقوميا، المسجد الإبراهيمي، وفي رام الله: المدخل الشمالي للبيرة، النبي صالح، مستوطنة بسجوت، المزرعة القبلية، سنجل، مستوطنة بيت إيل، مستوطنة شيلو، مستوطنة عوفرا، شقبا، وادي الحرامية، وفي بيت لحم: المدخل الشمالي لبيت لحم، حوسان، مستوطنة مجدال عوز، تقوع.



كما اندلعت مواجهات في جنين: حاجز الجلمة، أم دار، الطرم، العرقة، وفي طولكرم: مصانع جيشوري، وفي سلفيت: قراوة بني حسان، مستوطنة كريات نتافيم، وفي نابلس: بيتا، حاجز حوارة، قريوت، دير الحطب، بورين، جبل جرزيم، اللبن الشرقية، عقربا، وفي أريحا: مخيم عقبة جبر، وفي قلقيلية: عزون، الحاجز الشمالي لقلقيلية، الفندق، جنصافوط.