حشود جماهيرية مهيبة بصنعاء والمدن الاخرى إحياء لذكرى ثورة21 سبتمبر 

العالم- اليمن

واحتشد مئات الآلاف من اليمنيين في شارع المطار، بالعاصمة صنعاء، احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر.

وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور، في كلمة له، إن الشعب اليمني صمد وقاتل ولا يمكن أن يقبل بالمشروع الأمريكي.

وأكد أنه لن ينهزم شعب حافظ على مؤسسات الدولة والجيش وعمل على تحرير اليمن من أعداء الثورة وأعداء الإنسانية، مشيرا إلى أنه من يقولون عن ثورة سبتمبر بأنها انقلاب، لو لم تكن ثورة لما كان هناك عدوان من 17 دولة على الشعب من أقصاه إلى أقصاه.

وفي محافظة الحديدة، شهدت مسيرة حاشدة احتفاءا بالمناسبة، وردد المتظاهرون شعارات منددة بالتحالف، ومطالبة برفع الحصار عن البلاد.

وأوضح عضو اللجنة المنظمة للفعاليات، خالد المداني، إن" الخروج الكبير للشعب اليمني يأتي تأكيداً على استمرارية الثورة والتأييد والارتباط والاستجابة لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي".

من جانبه، قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة له خلال الفعالية، إن هؤلاء الحشود في الحديدة وغيرها من ساحات اليمن، لم يحتشدوا من أجل المال والمنصب، وإنما احتشدوا من أجل الحرية والاستقلال.

وفي محافظة صعدة، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة لإحياء الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر.

وأشار بيان صادر عن المسيرة، إلى أن ثورة 21 سبتمبر، ثورة شعبية لم تمولها أو تدعمها أي دولة أجنبية، مؤكداً أن الثورة أعادت الإعتبار للشعب اليمني بإسقاط مؤامرة التقسيم والأقلمة ومثلت دافعاً في التصدي ل" العدوان " والهيمنة الخارجية.

وشهدت محافظات، حجة وريمة وعمران وذمار ومأرب وتعز وإب والبيضاء والمحويت والضالع والجوف، فعاليات شعبية حاشدة، احتفالا بالذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر، في عرض جماهيري مهيب.