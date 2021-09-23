أمريكا.. 5 جرحى بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية في ولاية مريلاند

العالم - الأميركيتان

ونقل موقع "ذا يو إس صن" عن مسؤول أمريكي ـ لم يسمه ـ قوله إن "مسلحا دخل إلى مبنى تابع للجيش الأمريكي في قاعدة فورت ميد وأطلق النيران؛ ما تسبب في سقوط عدة مصابين".

وأشار إلى وجود تقارير بشأن سقوط "5 جرحى" حتى الساعة (15:27 ت.غ).

وأضاف المسؤول أنه تم "احتواء" الواقعة، والقبض على منفذ الهجوم.

ولم تعلن السلطات الأمريكية، حتى الساعة ذاتها، أي تفاصيل رسمية حول هوية المصابين أو عددهم.

كما لم تكشف عن هوية منفذ الهجوم.

يشار أن "فورت ميد" مجمع كبير يضم وكالة التجسس الأمريكية، ووكالة الأمن القومي الأمريكي، إضافة إلى 95 وحدة تمثل جميع فروع القوات المسلحة، ومكاتب تقدم تقاريرها إلى مختلف دوائر وزارة الدفاع الأمريكية، حسب موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.