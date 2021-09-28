هل نحن امام انكسار سياسي وامني للمنظومة الاسرائيلية؟

العالم- خاص بالعالم

وقال ياغي في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": ان ميزان الردع قد اختلف وهناك اعترافات من المؤسسة الامنية الاسرائيلية بأنها لم تحقق الردع في داخل قطاع غزة ضمن نطاقها، خاصة بعد ان كانت معركة سيف القدس هي من اجل القدس.

واوضح ياغي، رأينا كيف ان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني والشتات قد توحد مع غزة في مواجهة شاملة مع الاحتلال الاسرائيلي، مشدداً على ان الوضع في المنطقة يسير في صالح اتجاه المقاومة وضد الاستكبار والاستعمار المهيمن على منطقة الشرق الاوسط التي تحوي على بؤر كثيرة للمقاومة تواجه العدوان والاستكبار.

واضاف ياغي، ان الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لم يتوقف يوماً عن مقاومة الاحتلال ومواجهته، ولم يستطع المحتل الاسرائيلي فرض الامر الواقع الذي يريده على المقاومة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني خاصة مع وجود محور كامل في المنطقة ينسق مع بعضه البعض ومتفق على كيفية مواجهة الاستعمار والاستكبار في المنطقة.

واشار ياغي الى ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية تدرس بعناية وبشكل مكثف ما يجري في المنطقة وليس فقط على مستوى غزة، وما انجزته معركة سيف القدس بل ما حدث في لبنان من وصول النفط الايراني الذي كسر الحصار على لبنان وايضاً ضربة لقانون قيصر الامريكي في سوريا، ما اضطرت الادارة الامريكية الى اعطاء الضوء الاخضر لوصول الطاقم المصري الى الاردن وسوريا.

واستطرد ياغي قائلا: "نحن نتحدث عن مواجهة اسرائيلية لمنظومة كاملة داخل المنطقة، لذلك تعي المنظومة الاسرائيلية ان اي معركة قادمة ستكون على عدة جبهات وليست على جبهة واحدة، خاصة مع انسحاب امريكا من افغانستان بعد 20 عاماً ولم تحقق شيئاً".

ونبه مدير مركز القدس للدراسات الدولية والعبرية الى ان هناك اعادة لترتيب الوضع في المنطقة ككل، والاحتلال الاسرائيلي يعي ذلك، وعليه فان المنظومة الامنية الاسرائيلية تتراجع وتنكسر ولا تتقدم الى الامام، وحالة القلق المسيطرة على المشهد السياسي والامني والتخوفات لدى الاجهزة الامنية الاسرائيلية من تزايد حالة الغضب داخل الشارع الفلسطيني تحديداً في الضفة الغربية وايضا في قطاع غزة بعد معركة سيف القدس وما انجزته هذه المعركة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وما تلا ذلك من حالة الغضب لدى المستوطنين بدءاً عملية سجن جلبوع وعبور المحررين الستة الاسرى وايضاً تبع ذلك حالة الغضب في الشارع الفلسطيني من اعادة اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب والعمليات الفردية ضد الاحتلال.

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