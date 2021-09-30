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وزير المالية اليمني: بريطانيا تشارك في الحرب على اليمن بقرارها 'المسيس '

وزير المالية اليمني: بريطانيا تشارك في الحرب على اليمن بقرارها 'المسيس '
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، "رشيد أبو لحوم"، أن بريطانيا تشارك في الحرب على الشعب اليمني عبر أدواتها وهي تقود الحرب الاقتصادية، معتبراً قرار بنك انكلترا بمنح فرع البنك المركزي في عدن صلاحية التصرف في أموالنا المجمدة لديه منذ العام 2016م، قراراً مسيّساً.

العالم - اليمن

وفي مداخلة هاتفية مع "المسيرة" أمس الأربعاء، قال وزير المالية: طلبنا من البنك البريطاني عدم التصرف في أموال البنوك اليمنية المحتجزة، مشيراً إلى أن تمكين بنك انكلترا للمرتزقة من التصرف بالأموال المجمدة يأتي في سياق استخدام أدوات الحرب الاقتصادية والنقدية في ظل انهيار المرتزقة ميدانياً.

وأوضح أن بريطانيا هي المسؤولة عن الحرب الاقتصادية وهي من تدير هذه الحرب على بلادنا، لافتاً بقوله: "البريطاني هو من أخذ ملف الحرب الاقتصادية وهو مهندس طباعة العملة المزيفة".

واعتبر وزير المالية أن "بنك إنكلترا" قام بهذه الخطوة ردا على إنجازات الجيش واللجان الشعبية، مؤكداً أن قرار "بنك انكلترا" مسيَّس ولن يستفيد منه الشعب اليمني.

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