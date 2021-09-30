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حظر واتساب على ملايين الهواتف اعتبارا من الغد

حظر واتساب على ملايين الهواتف اعتبارا من الغد
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصدر محركات البحث خلال الفترة الماضية حظر الواتساب على ملايين الهواتف، ما أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سر تخلي التطبيق عن عدد كبير من الهواتف بشكل سنوي وحرمانها من الخدمة.

العالم - علوم و تكنولوجيا

وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر الواتساب على ملايين الهواتف من نوعي «أبل» و«أيفون»، أنه بمجرد أن تدق الساعة الثانية عشرة من صباح 1 أكتوبر، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف الخدمة عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

وسيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جدا بحيث لا يمكن تحديثها بعد قرار حظر الواتساب، ما يجبرهم على شراء هواتف ذكية جديدة، ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبالنسبة لمستخدمي Android، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق، بحسب البيان الرسمي.

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