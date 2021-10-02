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اطلاق سراح الراعي اللبناني المخطوف

اطلاق سراح الراعي اللبناني المخطوف
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

اطلق العدو الصهيوني اليوم السبت سراح الراعي اللبناني محمد عماد عطوي الذي خطف امس في جبل السدانة - شبعا في جنوب لبنان.

العالم_لبنان

وأعلن الناطق الرسمي بإسم القوات الدولية "اليونيفيل" أندريا تيننتي في تصريح ل الوكالة الوطنية للاعلام، أن الراعي محمد عماد عطوي الذي خطف امس في جبل السدانة - شبعا، أعيد إلى لبنان وإلى والده.
وأضاف: إن فريق الارتباط التابع لليونيفيل نسق عودته إلى رأس الناقورة، بينما كان رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مع الأطراف لتأمين عودة الفتى بأمان"

وفي السياق اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن خطف الرعاة اللبنانيين من منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اعتداء متكرر، وما أقدم عليه العدو الاسرائيلي بالامس بخطف المواطن محمد عطوي تأكيد على عدوانيته الدائمة وممارساته الهمجية تجاه وطننا وشعبنا وقرصنة واضحة وانتهاك للسيادة اللبنانية وخرقا للقرارات الدولية.

واستنكر حديث بعض الناطقين باسم قادة العدو مع كل انتهاك على الحدود في مزارع شبعا عن حدود اغتصابهم، شدد على أنه من حق أهلنا أصحاب الاملاك بل من حق كل لبناني إن استطاع أن يصل الى أي بقعة أرض محتلة لانها أرض آبائهم وأجدادهم والمحتل هو مغتصب وما عليه الا الانسحاب، وعلينا مقارعته بكل الاساليب لتأكيد حقنا في أرضنا.

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