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تواصل عمليات تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في مدينة جاسم وقرى بريف درعا

تواصل عمليات تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في مدينة جاسم وقرى بريف درعا
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

توافد اليوم عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لليوم الثاني على التوالي لتسوية أوضاعهم في مدينة جاسم والقرى المحيطة بها بريف درعا الشمالي وتسليم السلاح للجيش السوري وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

العالم - سوريا

وتم أمس تسوية أوضاع العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من مدينة جاسم وقرية نمر وبلدة الحارة، وذلك في مقر المركز الثقافي في مدينة جاسم تنفيذاً للاتفاق الذي طرحته الدولة وإيذاناً بإعادة الأمن والاستقرار وبدء المؤسسات الخدمية بعمليات إصلاح وترميم المرافق الخدمية فيها.

وشهدت محافظة درعا خلال الشهر الفائت عمليات تسوية أوضاع مماثلة شملت حي درعا البلد في المدينة وقرى وبلدات ومدن نوى واليادودة ومزيريب وطفس وتل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي والشمالي وتبعها تعزيز وحدات الجيش نقاط انتشارها في المنطقة لضمان الامن والاستقرار فيها.

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