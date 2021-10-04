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أمير الكويت يوجه بمساعدة سلطنة عمان بكافة إمكانيات البلاد

أمير الكويت يوجه بمساعدة سلطنة عمان بكافة إمكانيات البلاد
الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

وجه أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" بوضع كافة إمكانيات البلاد لمساعدة سلطنة عمان في مواجهة الإعصار "شاهين".

العالم - الكويت

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن "ولي العهد الكويتي "مشعل الأحمد الجابر الصباح" أجرى اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق، نقل خلاله تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أبلغه توجيهات الأمير بتعاطف الكويت وشعبها مع سلطنة عمان، وبأنها تضع كافة إمكانياتها الممكنة رهن الإشارة وتحت تصرف السلطنة للمساعدة في مواجهة إعصار "شاهين" وتجاوز آثاره".

وأضافت أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن تعازي الكويت لسلطنة عمان ولأسر ضحايا الإعصار المدمر.

وأشارت إلى أن "السلطان هيثم بن طارق أعرب عن خالص شكره وبالغ تقديره للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما عبرا عنه من تعاطف ووقوف إلى جانب سلطنة عمان".

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