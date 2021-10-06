الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اختطاف 3 من عاملي "الهيئة الطبية الدولية" شرقي الكونغو الديمقراطية

اختطاف 3 من عاملي
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

اختطف مسلحون في شرقي الكونغو الديمقراطية ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم عاملون في منظمة طبية غير حكومية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

العالم - افريقيا

وأشار موقع Actualité الإخباري إلى أن ثلاثة من عاملي "الهيئة الطبية الدولية" وممرضا من مركز لومانيا الطبي تم اختطافهم يوم الثلاثاء من مبنى طبي تدعمه المنظمة في قرية كاكيلا بمقاطعة كيفو الجنوبية (شرق البلاد).

ونقل الموقع عن عمدة القرية، جان كيسيدي، قوله إن عمال الإغاثة والممرض تعرضوا لكمين من قبل مسلحين. وقال إن سيارة تابعة للمنظمة غادرت مدينة بركة باتجاه مدينة فيزي، وتم اختطاف أعضاء الفريق في هذا الأثناء.

وأضاف: "رأينا الرهائن يدخلون الأدغال محاطين بمسلحين يبلغ عددهم خمسة.. وشاهدنا أفرادا من القوات المسلحة يطاردونهم، لكن كان الأوان قد فات".

وشهدت المنطقة هذا العام سلسلة من حوادث اختطاف عاملين في المجال الإنساني. واضطرت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية تعليق أنشطتها في منطقتي "كيمبي - لولينغي" و"فيزي" الصحيتين بعد اختطاف عدد من عامليها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اختطاف اثنين بعملية إنزال جوي أمريكي في الحسكة

اختطاف 4 طلاب في مطار عدن

نفي اختطاف طائرة اوكرانية في كابل وتوجهها الى ايران

اختطاف 60 شخصا شمال غربي نيجيريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-10-2021

بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الخصاونة يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع سوريا ولبنان

واشنطن بوست: ابن سلمان اشتكى تجاهل أمريكا له وابن زايد غاضب

عبداللهيان يغادر موسكو متوجها الى بيروت