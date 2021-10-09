السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قبلان: المطلوب تمرّد وطني على واشنطن والقبول بالعرض الإيراني أو الصيني أو الروسي

قبلان: المطلوب تمرّد وطني على واشنطن والقبول بالعرض الإيراني أو الصيني أو الروسي
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

المفتي قبلان: المطلوب تمرّد وطني على واشنطن والقبول بالعرض الإيراني أو الصيني أو الروسي

العالم_لبنان

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ على أثر لقاءات مع وفود شعبية أنه "من غير المقبول أبدًا ترك البلد بهذه الطريقة المفجعة من الشلل والإنهيار الشامل، فمع انفصال شبكة الكهرباء اليوم وتوقف معمل الزهراني ودير عمار يدخل البلد مرحلة الغرق ويتحوّل الفقراء إلى ضحايا لصالح إقطاع المال والتبعية السيئة ومعه يتم إعلان تفليسة لبنان بطريقة ترضي واشنطن ورياض سلامة وجماعة الفواتير الخارجية".

ولفت إلى أن "المطلوب تمرّد وطني على واشنطن والقبول بالعرض الإيراني أو الصيني أو الروسي، وكل من يختار العتمة والفقر والغرق على العرض الإيراني أو الصيني أو الروسي يمارس دور الخيانة بحق هذا الشعب المظلوم".

ودع إلى "نزع وصاية واشنطن عن البلد لأن مزيدًا من الوصاية الأميركية يعني إفقار لبنان وتجويع شعبه وفرط عقد دولته وإنهاء كيانه"، مشيرًا إلى أن "المرجعية السياسية التي تصرّ على ربط مستقبل لبنان بواشنطن إنما تدفع لبنان إلى القعر والإندثار ولن نقبل مزيداً من جرائم العتمة والدولار وحرب الأسعار وموجات الإفقار والإرتباط المجنون بواشنطن فيما شعبنا يلفظ أنفاسه أمام العالم".

روابط ذات صلة

البناء اللبنانية ..زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت مازالت الحدث الأول

هذه رسائل زيارة أمير عبداللهيان الى لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تسخر من مراقبة الأمن والتعاون في أوروبا للانتخابات الألمانية

السعودية تعترف بخسائر الهجوم على مطار جيزان

هل دفن دقلو فكرة مشاركة المدنيين للعسكر في حكم السودان؟

العراق يخول محاكم التحقيق النظر في شكاوى الانتخابات

رئيس الحكومة اللبنانية بين قبلته السعودية ومخاوفه من الانفتاح على السورية

نعيم قاسم: الحكومة مسؤولة عن كشف حقيقة تعديل سلامة لتقرير البنك الدولي