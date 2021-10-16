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لبنان.. كشف معلومات جديدة عن كمين الطيونة

لبنان.. كشف معلومات جديدة عن كمين الطيونة
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة المنار اللبنانية عن وصول عدد الموقوفين على خلفية كمين الطيونة الى 20 شخصًا.

العالم - لبنان

ونقلت المنار عن مصادر أمنية بأن كاميرات المراقبة أظهرت التحضيرات المسبقة للاعتداء على المتوجهين للمشاركة في التظاهرة أمام قصر العدل ما يشير الى كمين معدّ مشيرة الى أنه بدأت تتضح خريطة بدء احداث الطيونة.

وأكدت المنار نقلاً عن المصادر على أن التحقيقات تتركّز حول هويّات المخططين للكمين والمنفّذين له وهويات الذين استقدِموا من خارج المنطقة للمشاركة في الكمين.

واستشهد 7 أشخاص يوم الخميس الماضي إثر إطلاق قنّاصين النار من على أسطح المباني، التي تحصَّنوا فيها، على محتجّين سِلميين عُزّل في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت.

وعلى الفور أصدرت قيادتا حزب الله وحركة أمل بيانا قالت فيه إن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد".

وأضافت: نستنكر هذا العمل الإجرامي والمقصود الذي يستهدف الإستقرار والسلم الاهلي".

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لبنان.. كشف معلومات جديدة عن كمين الطيونة

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