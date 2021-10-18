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بالفيديو.. تداع المخطط الامريكي في الشرق الاوسط

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

تعمل الولايات المتحدة الامريكية على اكثر من مشروع ومخطط يتخلله مؤامرات بالشرق الاوسط لكنها بدأت في التصدع والفشل.

العالم - خاص بالعالم

وقال الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية علي حمية ان الأمريكيين يعملون على الثوابت والهوامش في الشرق الاوسط خاصة وكذلك كما عملوا من ضمن الثوابت هي التفوق الاسرائيلي عسكريا وامنيا واقتصاديا، التحكم بصادرات النفط، التطبيع العربي وكذلك البرنامج النووي الايراني.

واشار علي حمية ان في كل تلك المواضيع اثبتت الولايات المتحدة الامريكية فشلها بما قامت الجمهورية الاسلامية في ايران بدعم للعراق وسوريا ولبنان وفلسطين بافشال كل تلك المخططات.

واكد حمية بان الجمهورية الاسلامية في ايران اقوى وسيف القدس اثبت قوته وهشاشة الامن الاسرائيلي، المقاومة في لبنان كذلك والحرب في اليمن، الفشل في سوريا والقوى المتصاعدة في العراق.

وشدد الباحث بالشؤون الاستراتيجية على فشل بالاولويات الامريكية في الشرق الاوسط كما حصل من تدمير الجيوش العراقية السورية المصرية وايجاد النعرات الطائفية ما بين تركيا وايران.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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بالفيديو.. تداع المخطط الامريكي في الشرق الاوسط