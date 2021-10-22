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ولي العهد السعودي يتخذ خطوة سرية ويحدد شرطا للتطبيع العلني

ولي العهد السعودي يتخذ خطوة سرية ويحدد شرطا للتطبيع العلني
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

اتخذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطوة غير مسبوقة لتعزيز مكانة اليهود في السعودية وزيادة أعدادهم في وقت كشفت وسائل إعلام عن قائمة مطالب سلمتها الرياض إلى واشنطن، من أجل التطبيع العلني مع الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-السعودية

ونقل موقع ”سعودي ليكس” عن مصادر مطلعة، أنه تم حديثا بشكل سري افتتاح كنيس يهودي في الرياض يقدم الأكل اليهودي وطقوس المواليد والزواج والصيام والغفران، بشكل دائم بالإضافة للدعوة والحوار.

وذكرت المصادر أن كل هذه الأمور معلنه في موقع الحاخام ومصرح بها من قبل الدولة، يتحرك في الرياض بحماية أمنية مدنية وأعلن عن رقم جوال للتواصل مع الجالية اليهودية في السعودية.

يأتي ذلك فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جيك سوليفان، بحث في الرياض مع سلمان، في 27 أيلول/سبتمبر الفائت، إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الإسرائيلي.

وذكرت موقع “واللا” الإسرائيلي أن بن سلمان لم يرفض إمكانية التطبيع العلني للعلاقات بين الرياض وتل ابيب، لكنه ذكر أن خطوة كهذه تستغرق وقتا وقدم لسوليفان قائمة بخطوات ينبغي تنفيذها قبل خطوة كهذه.

وبحسب الاعلام الإسرائيلي، فإن قسما من هذه الخطوات تتعلق بتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، وذلك في أعقاب فتور هذه العلاقات منذ بداية ولاية إدارة جو بايدن، على خلفية قضية اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، بسبب انتقادات وجهها إلى بن سلمان.

وصادق بايدن، قبل عدة أشهر، على نشر تقرير للوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (CIA) جاء فيه أن بن سلمان أصدر الأمر باختطاف وقتل خاشقجي. وحسب “واللا”، فإن اي خطوة سعودية نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، “يتوقع أن تكون جزءا من صفقة أكبر تشمل خطوات أميركية لتحسين العلاقات مع بن سلمان”، الذي يرفض بايدن أن يلتقي معه حتى الآن.

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